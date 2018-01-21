الفضلي ينظم منتدى ” تشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات البحرية “

سعيد العجل(صدى):

يدشن وزير وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي مساء غد الإثنين منتدى ” تشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات البحرية ” الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع جامعة الأمير نورة بنت عبدالرحمن .

وقال وكيل وزارة البيئة المياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، إن المنتدى الذي يستمر على مدى يومين سيكون فرصة للاطلاع على الجهود التي تبذله الوزارة في مجال الثروة السمكية في المملكة وتوضيح القيمة الغذائية والصحية للمنتجات الاستزراع المائي الوطني من خلال خبراء من المتحدثين من اكبر بيوت الخبرة من الداخل والخارج كما سيكون هناك معرض خاص لتذوق المنتجات السمكية الوطنية المستزرعة.

وبين العيادة ان هذا المنتدى يعد الأول من نوعه في المملكة لتشجيع الجمهور على تغيير النمط الغذائي نحو المنتجات السمكية عالية الجودة المستزرعة وسيتم خلال هذا المنتدى تدشين علامة المنتجات الاستزراع المائي الوطني (سمك) ، بالإضافة معرض مصاحب يتم من خلاله استعراض منتجات شركة أسماك السعودية وعينات للتذوق .

ووجه وكيل الوزارة للزراعة المهندس احمد العيادة الراغبين في الحضور التسجيل على الرابط التالي للمنتدى هنا أو زيارة الموقع الرسمي للمنتدى هنا حيث تبدأ فعاليات المنتدى يوم الاثنين الساعة السادسة مساءا ويوم الثلاثاء الساعة الثامنة صباحا.