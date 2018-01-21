تستمر لـ3 أيام.. فتح الصلاحيات للكليات لاستكمال جدوال الطلاب بجامعة الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلنت جامعة الطائف، عن فتح الصلاحيات للكليات من أجل استكمال جداول الطلاب، اليوم الأحد، وذلك لمدة ثلاثة أيام.

من جانبه، أشار عميد القبول والتسجيل في الجامعة، الدكتور وصل الله السواط، إلى أنه سيتم تخصيص طلبة السنة التحضيرية وتغيير التخصصات لمن انطبقت عليهم شروط تغيير التخصص.

يذكر أن باب التسجيل للطلبة، فتح في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين الماضي واستمر التسجيل حتى يوم أمس.

ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل، عبر المواقع الإلكتروني للجامعة من خلال الرابط.