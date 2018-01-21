قمة ثنائية بين المملكة وروسيا لبحث مشاريع الطاقة المشتركة قريبا

عادل الحربي (صدى):

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك خلال مقابلة تليفزيونية، اليوم الأحد، أن روسيا والسعودية ستعقدان اجتماعاً هاماً في فبراير المقبل لبحث مشاريع الطاقة المشتركة بين البلدين، مؤكدًا أن هناك العديد من أمور التي تتعلق بالتعاون المشترك سيتم الاتفاق على خطوطها العريضة خلال الاجتماع المرتقب.

كشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عن امتلاك روسيا والمملكة خارطة طريق مشتركة للتعاون، تتضمن إنشاء ما يقرب من 30 مشروعاً في مجال الطاقة، حيث تم الاتفاق على تفاصيل كل مشروع.

وأوضح ” نوفاك ” ، أن هناك اجتماعاً مشتركاً يُنتظر إقامته في فبراير المقبل؛ لمناقش مشاريع الطاقة المشتركة بين البلدين، مضيفاً أن هناك مفاوضات ثنائية بشأن إمداد المملكة لروسيا بالألواح الشمسية اللازمة لخططها الخاصة بالاستثمار بمجالات الطاقة المتجددة.