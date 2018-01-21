حركة تغييرات إدارية بمحافظة جدة
قرَّر الدكتور هاني بن محمد أبوراس، محافظ جدة، تكليف كل من الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الحارثي نائباً لأمين محافظة جدة.
كما كلَّف المهندس علي بن سعيد الغامدي وكيلاً للتعمير، بالإضافة إلى تكليف المهندس علي بن محمد القرني وكيلاً للخدمات، إلى جانب تكليف محمد بن عبيد البقمي متحدثاً رسمياً باسم أمانة المحافظة.
وقال ” أبوالراس ” ، إن القرارات تهدف إلى تطوير العمل الإداري وفقاً لمصلحة العمل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25851 ] نشر منذ 2 ساعتين
المشكلة فيك أنت ياأستاذ هاني
وليست فاالبقية
لانقعد نضحك على بعضنا
أنت لاعب شطرنج ماهر
بس ليتك تطبق مهارتك هذي على أرض الواقع.