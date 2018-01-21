بالفيديو.. سيارة إطفاء بلا مياه تؤدي إلى تفحم مركبة
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيارة إطفاء بلا مياه، أثناء محاولتها إطفاء حريق في إحد المركبات بالبر في الكويت.
وأوضح الفيديو اندلاع حريق في إحدى المركبات بالبر وقدوم رجال الإطفاء إلى موقع الحريق، ولكن سيارة الإطفاء كانت فارغة تمامًا من المياه، ما أدى إلى تفحم السيارة بالكامل.
سيارة إطفاء «تفشل» في إخماد حريق مركبة بالبر
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— الوطن الإلكترونية (@WatanNews) January 21, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41550 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يخلف على راعيها ,,,