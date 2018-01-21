بالفيديو.. سيارة إطفاء بلا مياه تؤدي إلى تفحم مركبة

خالد الظفيري(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيارة إطفاء بلا مياه، أثناء محاولتها إطفاء حريق في إحد المركبات بالبر في الكويت.

وأوضح الفيديو اندلاع حريق في إحدى المركبات بالبر وقدوم رجال الإطفاء إلى موقع الحريق، ولكن سيارة الإطفاء كانت فارغة تمامًا من المياه، ما أدى إلى تفحم السيارة بالكامل.