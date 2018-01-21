بالصور.. ” التجارة ” تضبط 17 طن عسل وعطور مجهولة المصدر في جدة

نايف السالم(صدى):

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار في عملية نوعية في محافظة جدة يوم الاثنين الماضي, أكثر من (17) طن عسل مجهول المصدر، وأكثر من (20) ألف لتر زيوت نباتية وعطور خام، وأكثر من (400) ألف من مستحضرات التجميل والأدوية المنشطة والمواد الغذائية، وذلك في مداهمات شملت عددا من المحلات التجارية والمستودعات .

وتمكنت الفرق الرقابية خلال الجولات التفتيشية من الوقوف على المنشآت المخالفة، وضبط ثلاث حالات اشتباه تستر تجاري تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة وحجزت خلال الجولات (17.15) طن من منتجات العسل مجهولة المصدر يعبأ في بيئة سيئة مع سوء تخزين.

وضبط (20) ألف لتر زيوت نباتية مجهولة المصدر وعطور خام منتهية الصلاحية وأخرى مغشوشة تحمل أسماء ماركات عالمية.

كما ضبطت الفرق الرقابية وحجزت نحو (204) آلاف من المستحضرات والأدوية المنشطة بينها (66) ألف وحدة منتهية الصلاحية، كما تم ضبط وحجز عدد (42,011) عبوة كريمات متنوعة مخالفة لنظام البيانات التجارية مع سوء تخزين.

وتمكنت الفرق خلال الجولات الرقابية ايضا من ضبط وحجز (121,876) عبوة مواد غذائية مخالفة، و(25) ألف عبوة فارغة، وصادرت (175) عبوة زمزم سعة (100) مل , كما تم ضبط ما يزيد عن 300 ألف ملصق تحمل أسماء وعلامات تجارية منها علامات تجارية معروفة, وسحبت (90) عينة من المضبوطات ليتم اخضاعها للفحص المخبري.

وبادرت وزارة التجارة والاستثمار على الفور بإغلاق مستودعين واستدعاء مالكيهما إلى الوزارة، لاستكمال الإجراءات النظامية لإحالتها للنيابة العامة تمهيداً للرفع للجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية.

الجدير بالذكر أن الوزارة ضبطت في وقت سابق وكر في جدة استغل من قبل عمالة مخالفة لإعداد التبغ و ” المعسل ” عبر خلط نشارة الخشب والألوان، وتم ضبط 25 طنا وأكثر من 785 ألف ملصق وعبوة تبغ ومعسل، كما تم ضبط حالتي تستر تجاري وإغلاق الموقعين واستدعاء أصحابها لإكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات بحقهم.

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفة تجارية لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” أو الموقع الإلكتروني للوزارة.