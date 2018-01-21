فتاة تفقد بصرها بسبب عملية تجميل

أوتاوا(صدى):

تسببت عملية إطالة رموش في فقدان بصر فتاة كندية تٌدعى ” إيزابيل خان ، 20 عاماً ” ، لمدة يومان .

فبعد يومين على التطويل، تورم جفنا إيزابيل بسبب الحساسية، وقالت للأطباء : ” كانت طفلتي نائمة بجانبي ولكني لم أتمكن من رؤيتها وكنت أعاني من صعوبة في الابتلاع والتنفس ” .

ليست هذه المرة الأولى التي تخضع فيها إيزابيل لعملية تطويل الرموش فقد كانت تخضع لها السنة الماضية مرتين في الشهر.

واتضح أن صالون التجميل استخدم نوعا جديدا من المادة اللاصقة للرموش تتحسس منها إيزابيل لذلك بعد هذه الحادثة أعلنت صاحبة الصالون أن تطويل الرموش قد يسبب الحساسية، لذلك يمكن إجراء فحص أولي قبل العملية للتأكد من عدم وجود الحساسية لدى الراغبين في ذلك.