فتاة تفقد بصرها بسبب عملية تجميل
تسببت عملية إطالة رموش في فقدان بصر فتاة كندية تٌدعى ” إيزابيل خان ، 20 عاماً ” ، لمدة يومان .
فبعد يومين على التطويل، تورم جفنا إيزابيل بسبب الحساسية، وقالت للأطباء : ” كانت طفلتي نائمة بجانبي ولكني لم أتمكن من رؤيتها وكنت أعاني من صعوبة في الابتلاع والتنفس ” .
ليست هذه المرة الأولى التي تخضع فيها إيزابيل لعملية تطويل الرموش فقد كانت تخضع لها السنة الماضية مرتين في الشهر.
واتضح أن صالون التجميل استخدم نوعا جديدا من المادة اللاصقة للرموش تتحسس منها إيزابيل لذلك بعد هذه الحادثة أعلنت صاحبة الصالون أن تطويل الرموش قد يسبب الحساسية، لذلك يمكن إجراء فحص أولي قبل العملية للتأكد من عدم وجود الحساسية لدى الراغبين في ذلك.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41550 ] نشر منذ 2 ساعتين
مالك ومال اللعب بماخلقه الله ,,,؟
abdul[ عدد التعليقات: 843 ] نشر منذ 2 ساعتين
جاءت تكحلها عمتها.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23547 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15934 ] نشر منذ 16 دقيقة
الحمد لله الذي عافانا