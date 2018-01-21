منتخب الفروسية يتخطى العقبة النرويجية والأمريكية

نواف السالم(صدى):

نجح المنتخب الوطني المشارك في تصفيات كأس العالم لالتقاط الأوتاد بمنطقة الشرقية في تخطي الحاجزين النرويجي والأمريكي، حيث احتل المنتخب الوطني المركز الأول ب507.5 نقطة.

وجاء نظيره النرويجي في المركز الثاني بـ276 نقطة، بينما احتل المنخب الأمريكي المركز الثالث برصيد 234 نقطة.

وهنأ معالي أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، المنتخب على تأهله لكأس العالم، متمنيًا لهم التوفيق في البطولة المقامة بروسيا.

والجدير بالذكر، أنه تقام تصفيات كأس العالم لالتقاط الأوتاد لأول مرة في المنطقة الشرقية، وذلك بالتزامن مع مع بطولة ” عز وهيبة ” للفروسية.