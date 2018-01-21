فالفيردي: منافسة الدوري لم تحسم بعد

نواف السالم(صدى):

أوضح المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي، أن هدفه، خلال الموسم الحالي، هو اقتناص لقب الدوري الإسباني.

وأشار إلى أن لاعبيه لا يشغلون تفكيرهم بمباراة إياب ربع نهائي كأس الملك أمام إسبانيول، خلال مباراة اليوم الأحد أمام ريال بيتيس على ملعب بينيتو فيامارين.

وأكد على أن الفريق يرغب في تحقيق كافة البطولات، إلا أن بطولة الدوري الإسباني هي أولوية لهم؛ لانها تعكس مستوى الفريق طيلة الموسم.

وفي السياق ذاته قال إنه لم يتم بعد حسم لقب البطولة، مضيفًا: ” مازالت أمامنا مواجهات صعبة كبيرة، وليس من المنطقي التفكير في أي أمر غير الفوز في المباراة التالية “.