شركة طيران تفقد 18 شخصا من موظفيها في هجوم فندق كابول
أكدت شركة الطيران ” كام إير ” الخاصة بأفغانستان، على فقدان 18 شخصاً من المتواجدين في فندق إنتركونتننتال بالعاصمة الأفغانية كابول، الذي شهد هجوماً إرهابية، صباح اليوم.
وأشارت الشركة إلى احتمالية موت 5 من المتواجدين في الفندق، موضحة أن إجمالي موظفيها بالفندق وقت الهجوم كان 42 شخصاً.
يذكر أن السلطات الأفغانية، أعلنت مقتل خمسة مدنيين وإصابة ستة آخرين، بالإضاف إلى غنقاذ 160 شخصاً من داخل الفندق، في الهجوم الإرهابي الذي استهدف الفندق اليوم.
abdul[ عدد التعليقات: 843 ] نشر منذ 2 ساعتين
والغريب في الامر انه وبعض مضي اكثر من ١٦ سنة علي احداث سبتمبر وما ترتب بسببها الغزو علي افغانستان، لا تزال طالبان تسيطر علي اكثر من نصف مساحة البلاد وتتغلغل في النصف الثاني كما تشاء ومتي تشاء.