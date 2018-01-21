ملاحظة بقع زيتية جديدة بالقرب من السفينة الإيرانية الغارقة بالصين

بكين(صدى):

أعلنت إدارة الدولة الصينية لشؤون المحيط، اليوم الأحد، عن رصد بقع زيتية في بحر الصين الشرقي، مساحتها 4 كيلو متر طولاً، و400 متر عرضاً، وذلك على بع 5 كيول متر من موقع الناقلة الإيرانية الغارقة منذ أسبوع.

وأفادت الإدارة، بتأكيد سفينة مراقبة وطائرة رصد، على وجود العديد من البقع الزيتية ذات أحجام مختلفة بالقرب من الموقع، مشيرة إلى أن البيانات المستقاة من الأقمار الصناعية، أوضحت أن هناك ثلاث بقع زيتية تنتشر على مساحة إجمالية قدرها حوالى 200 كيلومتر مربع فى نطاق المنطقة المراقبة.

وقالت أن أكبر هذه البقع حجماً، بلغت مساحتها 164.2 كيلومتر مربع، مؤكدة أنها ستستمر في مراقبة الموقف وتقديم الجديد من التطورات.