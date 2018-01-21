طرق هامة لتحسين فرص الحمل

متابعات(صدى):

إذا كان اضطراب الدورة الشهرية يقلقك بخصوص فرص حدوث الإخصاب والحمل عليك التركيز على اتباع توصيات التغذية الصحية وممارسة التمارين يومياً.

هناك عوامل حياتية تؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم توازن الهرمونات واضطراب الدورة الشهرية، إليك طرق التغلب على هذه الحالة:

لتحسين فرص الحمل اتبعي النصائح التالية:

التوازن الغذائي: احرصي على تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك، وفيتامين ” د ” ، مع تنويع الفواكه والخضروات التي تأكلينها لضمان الحصول على مختلف المغذيات التي تحقق التوازن الغذائي.

النشاط البدني: التمارين اليومية من العوامل التي تساعد على توازن الهرمونات، وانتظام الدورة الشهرية. وتشير تقارير طبية إلى أن فقدان 5 بالمائة من الوزن يساعد على حدوث الإخصاب.

أيام الإباضة: من الضروري تتبع أيام الإباضة بدقة. وتساعد الفحوصات التي تحدد توقيت الإباضة على تحقيق الهدف.

التوتر: خفض مستوى هرمون التوتر عامل مساعد على انتظام الدورة الشهرية. اتبعي تقنيات الاسترخاء، واحرصي على تقليل ساعات العمل ولو قليلاً، والخروج إلى المتنزهات.

الجماع: من الأمور التي تساعد على حدوث الإخصاب ممارسة الجماع يوماً بعد يوم.

استشارة الطبيب: إجراء فحوصات لمستوى الهرمونات بمعرفة الطبيب يساعد على تحديد سبب عدم انتظام الشهرية.