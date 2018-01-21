مجرشي في الاتفاق حتى نهاية الموسم

نواف السالم(صدى):

وافقت إدارة نادي الفيحاء على طلب إدارة نادي الاتفاق على ضم لاعب الفريق الأول طلال مجرشي حتى نهاية الموسم الجاري.

وأعلن نادي الفيحاء عن إعارة اللاعب مجرشي لفريق الاتفاق، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلًا ” وافقت إدارة نادي الفيحاء على طلب إدارة نادي الإتفاق الشقيق بضم لاعب الفريق الأول الكابتن طلال مجرشي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وتأتي موافقة إدارة الفيحاء إنطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط بين الناديين ، متمنين للكابتن طلال التوفيق ” .

ويذكر أن اللاعب لعب من قبل لصالح نادي الخليج في مواسم من 2014 إلى 2017.