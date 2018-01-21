” الشهرى ” : أؤيد إقامة حد ” الحرابة ” على التوأم الداعشي “

عادل الحربي(صدى):

أيد العميد حسن الشهري، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، مطالبة النيابة العامة بإقامة حد الحرابة على تؤامي ” الغدر الداعشي ” ، خالد وصالح العريني، واصفًا القضاء السعودي بـ ” الأفضل على مستوى العالم ” .

وفي هذا السياق أيضًا أكد ” الشهري ” أن تؤامي ” الغدر الداعشي ” هما ضحية أفكار ” القرضاوي ” وتنظيم الإخوان المسلمين، قائلًا : ” الدولة لا تأخذ أحدًا على غرة وعدوانهم يُقابل بالعدل، وهم أمام 3 درجات في التقاضي بقضاء شرعي مستقل ” .

ويُذكر أن هذه الحادثة قد وقعت قبل عامين، حيث قام التؤامين بمحاولة قتل أبيهما وطعن أخيهما الثالث في حي الحمراء، وقد تم إلقاء القبض عليهم ، بعد أن حاولا الفرار من موقع الحادثة.