بالصور.. لاعبو المنتخب الوطني يلتحقون بالمعسكر الإعدادي بالرياض

نواف السالم(صدى):

التحق، اليوم الأحد، لاعبو المنتخب الوطني بالمعسكر الإعدادي الأول استعدادًا للمشاركة في كأس العالم بروسيا.

وسيخضع اللاعبين لإجراءات وفحوصات طبية قبل البدء بالتدريب فور وصولهم إلى محل إقامتهم للتأكد من جاهزيتهم للبدء.

ويغيب لاعبو النادي الأهلى عن معسكرالأخضر، على أن يلتحقوا بالمعسكر، عقب مباراتهم أمام نادي العروبة ضمن مبارايات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

يجدر الإشارة إلى أن المعسكر يستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري.

