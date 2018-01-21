” صحة المدينة ” : تغيير مراكز تقديم الخدمة لمراجعي الجرف الغربي

نايف السالم(صدى):

نوهت صحة أمانة المدينة المنورة، اليوم الأحد، بوجود أعمال تطوير لبيئة العمل في المركز، تمنع من استقبال المراجعين بمركز الجرف الغربي.

وأوضحت صحة المدينة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه سيتم استقبال المراجعين صباح غد الاثنين، في مركزي سيد الشهداء والجرف الشرقي.

وقالت الصحة: ” الإخوة المراجعين لمركز الجرف الغربي نود أن نفيدكم بوجود أعمال تطوير لبيئة العمل في المركز ويسعدنا استقبالكم صباح يوم غد الاثنين، كما يمكن تقديم الخدمة لكم في مركز الجرف الشرقي ومركز سيد الشهداء خلال هذا اليوم ” .