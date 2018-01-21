لأول مرة.. الحكم علي سيدة ألمانية بالإعدام شنقا بالعراق

بغداد(صدى):

قررت المحكمة العراقية تنفيذ حكم بالاعدام شنقًا على سيدة ألمانية من أصول مغربية لأول مرة، لانتمائها لجماعة داعش في سوريا والعراق، وتقديمها الدعم اللوجستي للجماعة ومساعدتهم في تنظيم بعض العمليات الاجرامية على القوات الأمنية والعسكرية العراقية، وذلك بحسب ماذكره المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى عبدالساتر بيرقدار.

وأوضح ” بيرقدار ” أن المتهمة اعترفت خلال التحقيقات بأنها سافرت من ألمانيا إلى سوريا ومن ثم للعراق، وكان بصحبتها ابنتيها اللتين تزوجتا أثنيين من أفراد التنظيم الارهابي.

ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها القضاء العراقي حكمًا بالاعدام على مواطنة أروربية، وحتى الآن لم تعلن السلطات العراقية عن عدد المجاهدين الذين اعتقلوا على غرار عمليات استعادة المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية بـ2014.