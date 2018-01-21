تفاصيل اشتراطات برنامج ” تمهير ” لتأهيل الخريجين لسوق العمل

نايف السالم(صدى):

أعلن صندوق تنمية الموار البشرية ” هدف ” ، عن تدشين برنامج التدريب على رأس العمل ” تمهير ” ، بهدف إكساب خريجي الجامعات الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل.

وأوضح الدكتور محمد آل عبدالحافظ، نائب المدير العام لدعم التدريب في ” هدف ” ، أن البرنامج أطلق على البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” ، ومنصة ” دروب ” الإلكترونية، حيث سيتم تدريب الخريجين عملياً في مواقع العمل الفعلية لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.

وأشار ” عبدالحافظ ” إلى أنه سيتم تقديم مكافأة مالية دعمًا للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهريًا خلال فترة التدريب.

كما أوضح أن ” هدف ” سيتحمل تأمين ضد المخاطر للمتدربين، بالإضافة إلى حصول المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه في القطاع الخاص.

وناشد ” عبدالحافظ “، المؤسسات الحكومية والمنظمات والشركات الدولية ومنشآت القطاع الخاص المتميزة، بالانضمام إلى البرنامج وطرح فرص التدريب المتاحة لديهم.

ونبَّه على المتدربين، بضرورة الوفاء بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل، والتي تشمل: ” الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، الحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل، تسجيل الحضور في السجل الإلكتروني، استكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج “.