الأمير تركي بن سعود يدشن مبادرة ” اطلق مشروعك “

سعيد العجل(صدى):

يفتتح رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود مساء يوم الثلاثاء 23 يناير فعاليات مبادرة ” أطلق مشروعك ” في دورتها الرابعة، بتنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة PBS لصناعة المبادرات و هيئة المنشئات الصغيرة والمتوسطة وبشراكة استراتيجية من سابك ويستمر لمدة 3 أيام بمركز الملك عبدالله للأبحاث والدراسات البترولية بالرياض بهدف دعم المشاريع السعودية الناشئة وريادة الاعمال .

وتصاحب فعاليات هذا العام العديد من ورش العمل المتخصصة والمبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال بحضور شركات عالمية ومنظمات بارزة في مجالات الاستثمار وتكنولوجيا ريادة الأعمال المتطورة.

وتعتبر منصة الإثراء واحدة من أهم فعاليات المبادرة التي تستضيف نخبة خبراء ومختصين بأحدث الاتجاهات العالمية للابتكار في ريادة الأعمال بما يثري ويعزز قيادة رواد الأعمال للمستقبل الواعد على مستوى المملكة العربية السعودية، والمهتمين بمجال الريادة والابتكار في المنطقة.

ويتخلل الفعاليات ملتقى رقمي يستعرض العديد من التقنيات الحديثة في الأجهزة المستخدمة في الحياة اليومية، ومن أبرز مخرجاته نظام (الإرشاد من قبل خبراء النظام البيئي) لتحديد مجالات تطوير التطبيقات لمواكبة التحول الرقمي للمملكة، الأمر الذي يضفي صبغة تقنية عالية تتناسب مع خطة المملكة لرؤيتها 2030، والتي ترتكز في الجانب التقني على الاستفادة بأقصى ما يمكن في مجالات التكنولوجيا والتطبيقات والأنظمة الألكترونية المتطورة.

وتستهدف فعاليات ” أطلق مشروعك ” المطورين والمبرمجين وأصحاب التطبيقات التقنية، ورواد الأعمال التقنيين، كما ستشهد تحد تقني روبوتات بين بعضها البعض، على هيئة منافسات ومراحل يتم في آخرها فوز أحدهم والحصول على لقب البطولة في التحدي.

وكانت مبادرة ” أطلق مشروعك ” بدأت عامها الأول 2014 من قبل شركة PBS المتخصصة في إطلاق المبادرات الريادية، وفي عام 2015 حظيت بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كمبادرة متخصصة في مجال الابتكار المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحصلت المبادرة بعد ذلك على جائزة أفضل برنامج مساند لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ملتقى بيبان ٢٠١٧م.

وتتلخص مبادرة ” أطلق مشروعك ” في كونها منصة لمساعدة أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال على النمو وتوسيع مشاريعهم بالحصول على المستثمر المناسب، بالإضافة إلى تعزيز روح التنافس فيما بينهم.

وتعتمد مبادرة ” أطلق مشروعك ” في اقتصادها على تنوع المصادر، وذلك من خلال التركيز على قطاعات متعددة كقطاع السياحة، التجزئة، التكنولوجيا، والصناعة، وغيرها من القطاعات الغير نفطية، ومن خلالها يحفز ويساعد أصحاب المشاريع الناشئة ليكونوا جزءاً من النهضة بمستقبل اقتصاد المملكة.