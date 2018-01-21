وفاة معلم تربية رياضية بين طلابه في النماص

أبها(صدى):

شهدت مدرسة قرطبة الابتدائية بمحافظة النماص، اليوم الأحد، حالة وفاة لمعلم التربية الرياضية عبدالله الشهري أثناء أداء عمله بملعب المدرسة.

وسقط ” الشهري ” على أرض ملعب المدرسة بين طلابه، في الوقت الذي حاول زملائه إجراء الإسعافات الاولية له دون جدوى ما اضطهرهم إلى نقله لمستشفى النماص العام، والتي أكدت بدورها مفارقته للحياة قبيل وصوله.

ومن جانبه تقدم مدير التعليم النماص بخالص العزاء والمواساة لأسرة وذوي المعلم الشهري، قائلًا ” اتقدم بخالص العزاء والمواساة باسمي ونيابة عن منسوبي تعليم النماص لأسرة وذوي المعلم عبدالله بن علي بن مفرح الشهري، رحم الله الفقيد وغفر له وأسكنه فسيح جناته “.