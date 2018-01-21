مفاجأة جديدة حول رشوة قطر إلى ” بلاتر ” للحصول على تنظيم مونديال 2022

طلال الضوي(صدى):

كشفت بونيتا ميرسايديس، المحققة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن فضيحة جدية للنظام القطري بشأن تنظيمه لكأس العام 2022.

أكدت ” ميرسايديس ” ، أن اتفاق تم بين جوزيه بلاتر الرئيس السابق للفيفا، وبين مجموعة القنوات القطرية ” بي ان سبورت ” ، يقضى بحصول ” بلاتر ” على 100 مليون دولار في حال فوز قطر بشرف تنظيم المونديال على حساب أمريكا.

وأكدت المحققة أن قطر حصلت على وعد من ” بلاتر ” ، بأنه سيساعدها في الحصول على تنظيم المونديال مقابل عدم ترشح محمد بن همام لرئاسة الفيفا.

وأشارت ميرسايديس، إلى أن بلاتر أخبر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بأن الولايات المتحدة ستسخر سباق تنظيم المونديال لصالح قطر، وذلك عقب إخبار ميشيل بلاتينى، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق ” يويفا ” ، له بتصويته لصالح قطر.