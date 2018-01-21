أمانة عسير تزيل تعديات على 170 ألف م2 شمال أبها

أبها(صدى):

قامت أمانة عسير بمساندة قوة أمنية بإحباط وإزالة التعديات على مساحة تقرب من 170 ألف مـ2 بطريق التعاون شمال مدينة أبها.

وقال مدير عام مراقبة الأراضي والتعديات المكلف عبدالله أبو عزيزة، أن التعديات عبارة عن تراكمات ترابية وجدران حجارة مهدمة.

وأوضح المشرف العام على قطاع شمال أبها بإدارة التعديات، سعيد الشهراني، أنه سيتم التعامل بحزم مع المخالفين وفقًا للقوانين، لافتًا أنه يرجو من المواطنين مساعدتهم في ذلك.

والجدير بالذكر أنه قامت المحافظة بمتابعة ورصد المخالفات وإزالة التعديات على أراضي الحكومة والمناطق العشوائية.