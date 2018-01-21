” سروال القلب ” الحل الأمثل للقضاء على الجلطات

متابعات(صدى):

يلجا الأطباء الآن إلى استخدام مايسمى بـ ” سروال القلب ” كتقنية علاجية جديدة؛ لتجنب التعرض لأمراض القلب المزمنة والجلطات والقصور الناتج عن انسداد الشرايين القلبية.

وجاء ذلك عقب ملاحظتهم أنه رغم استخدام الكثير من أساليب العلاج كالقسطرة وتركيب الدعامات إلا أنه لا يمنع معاودة الآلام أو التعرض لجلطة مجددًا؛ ،حيث تعتمد هذه التقنية على أساس توسعة الشعيرات الدموية الدقيقة حتى تقوم بتعويض نقص التروية الدموية.

ويذكر أن هانز يوخايم رونش أصيب بجلطتين قلبيتين متتاليتين رغم تركيب الأطباء سبع دعامات في قلبه، ومن هنا قرر تجربة العلاج الجديد.