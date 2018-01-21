شاب يستغل انشغال إمام مسجد برفع الآذان ليتحرش بزوجته

دبي(صدى):

ارتكب شاب آسيوي جريمة بشعة، حيث استغل انشغال إمام برفع آذان الفجر ، وتحرش بزوجته داخل منزلها وهي نائمة.

وتمكنت الشرطة الإماراتية من ضبط الآسيوي بعد أن تقدم الإمام وزوجته بشكوى أكدت فيها الزوجية ” أن زوجها توجه إلى المسجد لرفع أذان الفجر، فيما كانت هي نائمة، وإذ برجل يقدم على التحرش بها وتقبيلها، ففتحت عينيها، وإذ بها تشاهد رجلاً غريباً، فشرعت بالصراخ بأعلى صوتها، مما دفع الرجل للهرب سريعاً ” .

ومن جانبه، أكد إمام المسجد أنه شاهد المتهم يصلي ركعتي السنّة في المسجد وشاهده أيضاً بعد رفع الأذان، مشيراً إلى أنه توجه بعد رفع الأذان مباشرة لمسكنه فشاهد زوجته في حالة صدمة وهي ترتعش وتبكي، ثم أخبرته بما حدث.

وأكد الإمام أنه عاد إلى داخل المسجد وواجه المتهم بفعلته، فأقر بها، وطلب منه الرحمة والمغفرة وعدم إبلاغ الشرطة.