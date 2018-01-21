بالفيديو.. مي العيدان تهاجم شمس الكويتية وتطالب السلطات بالتدخل

نورة الشهري(صدى):

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، المطربة شمس الكويتية ، وطالبت السلطات الكويتية بالتدخل وإصدار بيان بانها ليست كويتية لاساءتها للكويت .

وقالت مي العيدان في الفيديو ” شمس تطلع في لقاءات تليفزيونية وتقول أنا تنازلت عن الجنسية الكويتية .. دا شرف ليكي الجنسية الكويتية .. على الحكومة الكويتية التدخل ومقاضاتها ” .

وتابعت العيدان ” نحن غير السعودية لو في يوم واحدة سعودية تتحدث عن الجنسية السعودية بها السوء كان خرج بيان تاني يوم يؤكد انها غير سعودية بعد الآن .. لكن هون ليش ساكتين ” .

واستطردت قائلة ، هي لما تمثل نفسها وتصور كليب بقميص نوم على عينك ياتاجر هي حرة لكن يقال عنها شمس الكويتية وتنتسب للكويت لا نسمح بهذا .. وبعدين ترجع تقول جسدك هذا أمانة وين الأمانة ؟ .

وانهت العيدان حديثها قائلة ” مش كل واحد يحط أسم الاكويت لانه أسم عظيم ما ينتسب لإمرأة .. فالكويت دولة تستحق التقدير ونموت عشانها وغيرورين على هذا البلد لانه لولا الكويت نحن ولا شئ ” .