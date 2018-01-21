محافظ ” ساما ” يختتم فعاليات البرنامج التدريبي المقدم لمنسوبي البنك المركزي اليمني

فهمي محمد(صدى):

ألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، اليوم الأحد، كلمة في الحفل الختامي للبرنامج التدريبي المقدم لمنسوبي البنك المركزي اليمني، الذي استمر لأربعة أسابيع بالمعهد المالي بالرياض.

وأكد ” الخليفي ” ، على حرص ” ساما ” على تقديم ما يحتاج إليه البنك من مساعدات فنية، و تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات الفنية التي تخص أعمال البنوك المركزي.

وأشار ” الخليفي ” إلى أن البرنامج يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ؛ لدعم الشعب اليمني وتعزيز مؤسساته الشرعية.

كما أوضح، أن المؤسسة ستواصل تقديم العديد من البرامج والدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية داخل المملكة وخارجها.