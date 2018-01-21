خلال أيام.. محاكمة منفذي الاعتداء على مقيم دنماركي بالرياض

حمود العنزي(صدى):

تستعد المحكمة الجزائية المتخصصة إلى البدء في إجراءات محاكمة منفذي الاعتداء على مقيم دنماركي في مدينة الرياض، خلال الأيام المقبلة.

وكان تعرض مقيم دنماركي الجنسية لإطلاق نار ظهر السبت 29/1/1436هـ، من مصدر مجهول بعد خروجه بسيارته من مقر عمله في طريق الخرج بمدينة الرياض، ما أدى إلى إصابته بطلقة نارية في كتفه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت التحقيقات من قبل الجهات المختصة في حينها على قيام عدد من مؤيدي الفكر الضال بالهجوم على المقيم في مدينة الرياض ظهر.