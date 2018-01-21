” الجبير ” : نعد لإطلاق عملية إغاثة شاملة للشعب اليمني

فهمي محمد(صدى):

قال وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الأحد، إن النظام الإيراني يمد الحوثيين بالأسلحة؛ بهدف الاعتداء على المملكة، مشيرًا إلى أنهم مستمرون في نهجهم العدواني لتهديد استقرار المنطقة.

وتابع خلال كلمته في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي: ” المملكة، ودول التحالف تعد لإطلاق عملية إغاثة شاملة للشعب اليمني ” ، لافتًا إلى أن المملكة قدمت مساعدات إنسانية لـ اليمن بقيمة تجاوزت 10.2 بليون دولار.

واستكمل: ” مليشيا الحوثي اعترضت أكثر من 85 سفينة مساعدات إنسانية ” ، مشددًا على أهمية أن يقف الجميع ضد كل من يسعى إلى تمزيق العالم الإسلامي.