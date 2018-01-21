ردا على تصريحات ” الحبيب ” بشأن العادة السرية.. ” الماجد ” : تجوز في حالة واحدة
كشف سليمان بن عبدالله الماجد قاضي الاستئناف، وعضو مجلس الشورى السابق، عن حالة واحدة لا تكون فيها ممارسة العادة السرية محرمة.
وقال ” الماجد ” ردًا على تصريحات طارق الحبيب استشاري الطب النفسي، التي أكد من خلالها على أن العادة السرية ليست حرام، ومثل الطعام والشراب إنه في حالة الخوف من الوقع في الفاحشة، أو العنت الشديد بسبب الشهورة؛ فأنه يجوز في تلك الحالة ممارسة العادة السرية.
وأضاف عبر برنامجه ” ستفتونك ” المذاع علىقناة رسالة: ” علماء الطب حذّروا من أن لها أضراراً بدنية ونفسية قد تصيب الإنسان ببعض الالتهابات أو القصور في القدرة الجنسية؛ وربما ذلك من حِكم الشريعة في تحريمها ” .
وفي السياق ذاته طالب بتجنب العادة الشرية من خلال الاعتصام بالله وتقوية الإيمان والصوم وعدم التعرُّض للمُثيرات والمحرّمات.
اقرأ أيضا:
رغم الهجوم عليه.. طارق الحبيب يتمسك برأيه حول العادة السرية
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1312 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا يعني منح الرخصة لكل من مارسها بذريعة الخوف من الوقوع في الفاحشة .
ابو مشهور[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
عجبا والله لم يتبقى من مشاكلنا الاجتماعيه والدينيه والاقتصاديه
الا هذا الموضوع حتى نجعله محورا نتجاذب فيه الحديث
فضلا توقفوا
نحن نحتاج نقاشا يرتقي بفهمنا وعقلنا وحيائنا ايضا
قال صلى الله عليه وسلم
الاثم ماحاك في نفسك وخشيت ان يطلع عليه الناس
ومضه
سعد والله من استطاع ان يميز بين نداءات الضمير
وبين وساوس الشيطان
💄أم محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6462 ] نشر منذ 1 ساعة
ما كنكم طولتوها وهي قصيرة وش هالكلام المشكلة رجال كبار ومتعلمين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25831 ] نشر منذ 44 دقيقة
الأعدادات
ملعوب فيها يعيال🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25831 ] نشر منذ 16 دقيقة
(ومن أحسن قولآ ممن دعا الى الله وعمل صالحآ
وقال أنني من المسلمين)
ياأخوان أدروا أنكم بوقت
لو ظهر فيه الشيطان بنفسه بدعوه
لوجد من يؤيده ويشهد معه زور🤔