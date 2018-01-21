” جريت وول ” تطلق علامة خاصة بالسيارات الكهربائية

عادل الحربي (صدى):

حققت شركة صناعة السيارات الصينية جريت وول موتورز قفزة في عالم مركبات الطاقة الجديدة (NEVs) في الصين، وكشفت مؤخراص عن علامة تجارية جديدة كليا ستنتج السيارات الكهربائية فقط وستدعى أورا، وستحتفل العلامة التجارية بعرضها الأول في جميع أنحاء العالم في معرض بكين للسيارات في أبريل، وستبدأ باطلاق طراز iQ5.

وهذه الصور المنشورة على وسائل الإعلام الصينية، تكشف عن أن أورا iQ5 سيارة كروس أوفر ذات خمسة أبواب وهذا التصميم ليس الأكثر جاذبية حاليا في السوق ويتميز بمزيج غريب من الطلاء الأبيض مع لمسات سوداء، بما في ذلك اجزاء جانبية والجزء السفلي من الصادم الأمامي.

وقالت تقارير وسائل الاعلام المحلية في الصين أن أورا iQ5 سيبلغ طولها 4445 مم، 1735 مم للعرض، و 1567 مم للارتفاع مع قاعدة العجلات بطول 2615 مم.و بشكل مثير للإعجاب، يبلغ وزنها فقط 1395 كجم.

ويتم الحصول على الطاقة من محرك كهربائي واحد بقوة 160 حصان، وهو ما يكفي لإرسال iQ5 إلى 150 كم / ساعة كحد اقصي للسرعة ولم يتم الإعلان عن أي معلومات حول مدى تنقل السيارة. ومن غير المعروف ما إذا كانت iQ5 في الصورة تمثل نموذج الإنتاج ام لا ولكن سيمكن اكتشاف ذلك في معرض بكين المقبل.