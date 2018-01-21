تكليف نخبة من المؤهلين لإدارة الدوائر المخصصة بالقضايا الأسرية

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة ستكلف نخبة من المؤهلين لإدارة دوائر مخصصة في فروع النيابة خاصة بالقضايا الأسرية، وفقاً لأعلى المعايير المهنية.

يذكر أن النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قد أصدر توجيهات باستحداث هذه الدوائر؛ لضمان الحفاظ على السرية والامان لم يلجأ إليها من الأسر، وكذلك تقديم ما يلزم لبعضها من المعونة الاجتماعية في الإرشاد والإصلاح.

وأوضحت النيابة العامة، أن هذه الخطوة تأتي وفق مسارات خطتها الإستراتيجية التي تترجم المفهوم العصري والشامل للنيابة العامة.