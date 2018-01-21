4 أمور لاستمرار العلاقة الزوجية بشكل جيد

متابعات(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الزوجية ، أنه على كل من الشريكَين أن يؤدّي دوره على أكمل وجه وأن يساهم في استدامة العلاقة الزوجية ، وإذا كانت الجهود انفرادية لن تتمكّني من النجاة لوحدكِ من ما سيحصل.

ومن أجل تجنّب النهاية الحزينة عليك اعتماد هذه العادات في حياتكِ اليومية وهذه العادات يجب أن تُطَبَق عند موعد النوم. علما ان الهدف منها المحافظة على نار الحب وتقوية علاقتكما الغرامية.

1- النوم في الوقت نفسه

حتى لو اختلفت اهتماماتكما وحتى لو لم يكن لديكما العادات نفسها في موعد النوم، من الضروري أن يتشارك الحبيبان هذه اللحظة الفريدة. ما الفريد فيها؟ تسمح لكما هذه اللحظة أن تتحدّثا بحميميّة مطلقة وأن تتبادلا حركات حنونة وأن تبدآ بتقارب جسدي أو بكلّ بساطة تقويّا علاقتكما الغرامية.

هذا التمهيد للنوم في اللحظة التي تستلقين فيها بالقرب من شريككِ في غرفة مظلمة، تشعرين عندها بأنكِ تستطيعين أن تثقي به من دون أي خشية. ويبادلك شريكك هذه الراحة.

2- ارتداء ملابس داخلية جميلة

حتى لو كنت لا تخطّطين لممارسة الجنس ارتدي ملابس تلفت النظر. إذا كنتِ ترتدين ملابس مثيرة في النهار عليكِ أن تفعلي الأمر نفسه في الليل. أكنتِ من أنصار ثوب النوم أم بدلات النوم أم البيجاما (بنطلون طويل أم سروال قصير)، بالطبع ستجدين الأنماط المريحة واللافتة للنظر. شجّعي شريككِ على القيام بالمثل. فيجب ألّا يستفيد لوحده من جهودكِ. فأنتِ أيضًا يحقّ لكِ أن تري رجلكِ بمظهر مثير.

هذه الحركة لوحدها يمكنها أن تقوّي الرغبة في علاقتكما.

3- التعانق

المسألة لا تتعلّق بممارسة العلاقة الجنسية بل إنها مسألة حنان. وهذا ما يميّز علاقة نزوة عابرة عن علاقة غرامية سعيدة وصادقة.

اعتادي على أن تلمسيه وتعانقيه وتقولي له “أحبّك” قبل أن تنامي. إذا كنتِ قادرة على النوم بارتياح بين ذراعَيها افعلي ذلك. ملامسته أمر مهمّ من أجل توطيد علاقتكما إضافة إلى أن هذا يتمتّع بمنافع مريحة وغير متوَقَّعة.

4- تعطير السرير

لكي تناما بارتياح فكّري بتهوئة السرير وتعطيره. ستعجبكِ الرائحة الطبيعية والخفيفة كما ستعجب شريككِ أيضًا.

يمكنك أيضًا أن تضعي بعض الشموع هنا وهناك. تجنّبي قدر الإمكان الإنارة الإصطناعية التي تبعث النور الساطع فهي ليست رومنسية ولا مثيرة.

ضعي جانبًا الهواتف المحمولة واللوحات الإلكترونية والحواسيب إذا كان بإمكانكِ الاستغناء عنها…فموعد النوم يجب أن يكون حميمًا ولا يتطفّل عليه أي عنصر خارجي.