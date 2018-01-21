مستشفى الصحة النفسية بالخرج ينفذ مبادرة توعوية بتعقيم اليدين للمراجعين

سعيد العجل(صدى):

نظم مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج مؤخرا مبادرة تثقيفية هادفة للمرضى والمراجعين والموظفين عن (تعقيم اليدين) نفّذها قسم مكافحة العدوى وقسم التوعية والتثقيف الصحي.

وتهدف المبادرة إلي رفع مستوى الوعي بأهمية تعقيم اليدين باعتباره عاملاً أساسياً في الوقاية من الأمراض خاصةً التي تنتشر في فصل الشتاء كالانفلونزا الموسمية وغيرها، ولم تغفل المبادرة توعية الكادر الصحي لمنع انتقال العدوى داخل المنشأة.

وقد تم استعراض الطريقة الصحيحة لتعقيم اليدين بشكل عملي مع تدريب المرضى والمراجعين على ذلك، بالإضافة إلى توزيع العبوات المجانية للمعقمات الشخصية عليهم.

وكان قد دشّن مدير مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج د. مجاهد بن ظافر الشهري المبادرة مؤكداً علي أهمية نظافة اليدين وتعقيمها في منع انتقال الأمراض عن طريقة ملامسة الأسطح الملوثة أو عن طريق المصافحة، كما وجّه مدير المجمع بتمديد فترة المبادرة لمدة أسبوع وذلك لإتاحة الفرصة أكثر للمرضى ومراجعي المجمع للاستفادة من هذه المبادرة التثقيفية الصحية.