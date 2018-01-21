تقارير تحذر مستخدمي ” آبل ” من هذه الرسالة

أماني الغامدي(صدى):

أوضحت بعض التقارير، لمستخدمي الـ ” آيفون ” ، أن الرسالة النصية التي تصل لهم، والتي تحتوي على رابط يتضمن ثغرة ما، يمكن أن تدمر أجهزتهم.

وفي هذا السياق أيضًا، أوضحت بعض المصادر، أن هذه الرسالة لا تسبب أي مشكلة أمنية، ولا تسمح للوصول لأى شيء حساسا على الهاتف، لكنها يمكن أن تسبب إزعاجًا للمستخدم فور وصولها، حيث يتعطل الهاتف ويحتاج إلى إعادة التشغيل.

كما أرجع إبراهام مصري، مطور برامج ومقيم بالولايات المتحدة، تعطيل الهاتف، لتحميل الهاتف بسلسلة معقدة من معلومات الرسالة، وهو الذي يتسبب في تعطيل الهاتف.