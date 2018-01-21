عقب خسارة الزعيم.. ” التويجري ” يطالب بمحاسبة رامون دياز

ماجد محمد(صدى):

أعرب الناقد الرياضي عادل التويجري عن غضبه عقب خسارة نادي الهلال أمام نادي القادسية، وإقصائه من بطولة كأس خادم الحرميين الشريفين لكرة القدم، مطالبًا بمحاسبة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز.

وأشار التويجيري عبر حسابه الشخصي على تويتر إلى ضرورة محاسبة دياز، والوصول لأنسب الحلول معه؛ لعلاج الأخطاء المتكررة والقصور الموجود بين كيان فريق الزعيم، بدءً من الاستحواذ السلبي وحتى غياب التنظيم الدفاعي وصناعة اللعب.

كما أوضح التويجري عبر تغريدته أن بداية الحل تبدأ من التعاقد مع صفقات مؤثرة وسريعة، قائلًا: ” مستويات أغلب الاعبين في الهلال ضعيفة، كما غابت ثقافة الجد والحسم والتركيز، والتحرك يكون بالمساءلة والمحاسبة والمصارحة وإنهاء الصفقات المؤثرة “.