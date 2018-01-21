بالصور.. تعليم مكة يستهل الدراسة بـ 15 مشروعا جديدا ومباني نموذجية

سعيد العجل(صدى):

انطلقت الدراسة بتعليم مكة المكرمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام ١٤٣٩/١٤٣٨هـ في العديد من المشاريع المدرسية ذات المباني الحكومية الجديدة التي اعتمدتها وزارة التعليم في إطار الجهود الرامية للقضاء على المباني المستأجرة وتهيئة البيئة المدرسية الجاذبة للعملية التعليمية والتربوية للانطلاق من خلالها إلى المجتمع للمشاركة في البناء والتطوير ودفع عجلة التقدم والازدهار وتُنفذ هذه المشاريع من قبل شركة تطوير للمباني بعد استكمال التجهيز والتهيئة بتكلفة وصلت لـ 101386202 مليون ريال .

وقد غطت المشاريع عدد من الأحياء بمكة حيث بدأ العمل في مشروع المرحلة الابتدائية بحي العسيلة وتخصيصه للمدرسة المسائية (مدرسة عبدالرحمن الناصر الابتدائية) والتي تتسع لــ ١٣٠ طالباً وتحويل الدراسة للفترة الصباحية.

وفي نفس الحي تم العمل بمشروع المرحلة المتوسطة والذي سيتم تخصيصه لافتتاح مدرسة مرحلة متوسطة محدثة كاملة التشكيل في الحي باسم ( مدرسة العلاء الحضرمي المتوسطة) وكذلك مشروع المرحلة الثانوية خصص لانتقال مدرسة سفيان بن عوف الثانوية إليه بسعة٤١١ طالباً أما مشروع المرحلة الابتدائية للبنات فقد تم تخصيصه للمدرسة الابتدائية / ٣٤ حيث يتسع لـ٤٣٣طالبة وكذلك سيتم افتتاح روضة ملحقة بالمرحلة الابتدائية (روضة الحكمة) كما وسيتم افتتاح مدرسة محدثة للمرحلة الثانوية للبنات باسم (الثانوية ٥٩) ويتم إلحاقها بالمرحلة المتوسطة (المتوسطة ٦٦) المُنتقلة حديثاً لمبناها الحكومي.

وفي حي الشرائع فقد كان لها نصيب من المشاريع المدرسية فقد تم تخصيص مشروع الابتدائية الخمسون للبنات للمدرسة الابتدائية / ٥٠ ليتسع لــ ٣٦٥ طالبةً، وكذلك ضم طالبات الابتدائية / ٨٧ (٢٩٧ طالبة) ذات المباني المدرسية المستأجرة وإلحاق الروضة / ٢٦ بالابتدائية / ٥٠، وذلك في طور تنفيذ خطة التوسع في رياض الأطفال.

وفي مشروع الشرائع ٩، فقد تم تخصيصه للمدرسة الابتدائية / ٣٣ والذي يتسع لـ٣٦٧طالبةً، وكذلك ضم طالبات الابتدائية / ١٢٤ بسعة ٣٤٨ طالبة ، ذات المباني المدرسية المستأجرة.

أما في حي الراشدية فقد تم تخصيص مشروع المرحلة الابتدائية (نموذج ٣٠ بنات)، للابتدائية الثانية (٤٢٩ طالبة) وإحداث مرحلة متوسطة كاملة التشكيل ملحقة بالابتدائية الثانية وتخصيص مشروع صقر قريش الثانوية لمجمع صقر قريش المستأجر، والذي يضم ثلاثة مراحل (ابتدائية صقر قريش ويتسع لـ ١٤١ طالباً، ومتوسطة صقر قريش ويتسع لـ ٨٢ طالباً، وثانوية صقر قريش بسعة ٧٣ طالباً).

وبتلك المشاريع تتحقق المكاسب التربوية كاكتمال جميع المراحل الدراسية بنين وبنات في الحي الجديد المسمى بحي العسيلة، وفي مباني مدرسية حكومية وكذلك التخلص من مدرستين مسائية وسبعة مباني مدرسية مستأجرة وإحداث مدرسة مرحلة متوسطة للبنات، وأخرى بنين من وفر الإدارة في المعلمين والمعلمات وإحداث مدرسة مرحلة ثانوية للبنات من وفر الإدارة في المعلمات وتنفيذ خطة التوسع في رياض الأطفال من وفر الإدارة في التجهيزات والمعلمات.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي أن مثل هذه المشاريع التعليمية يجسد بجلاء ما توليه الحكومة الرشيدة من دعم جبار لقطاع التعليم أدى إلى تطويره ونقله للمستويات المأمولة التي ينشدها الجميع ” مؤكداً أن الإدارة ستعمل جاهدة وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تعترض تنفيذ المشاريع التعليمية في مكة المكرمة

هذا وقد زار مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة للشؤون المدرسية محمد المدخلي عدد من المدارس المشمولة في المشاريع حيث شملت الزيارة كل من ثانوية صقر قريش ومدرسة عبدالرحمن الناصر ومدرسة وسفيان الثوري وقد رافقه في الزيارة مدير مكتب التعليم بشرق مكة إبراهيم الثقفي .