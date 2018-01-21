تراجع أعداد جماهير الهلال المشاركة في ” ادعم ناديك “

نواف السالم(صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، عن التحديث الأخير لأعداد المشتركين في مبادرة ” ادعم ناديك ” ، والتي شهدت تراجعاً ملحوظاً لجماهير الهلال.

وتراجعت أعداد جماهير الهلال إلى 180 شخصاً ليصل عددهم إلى 42.750 بنسبة 32.34% بين جماهير الأندية الأخرى المشاركة، إلا أنه لا يزال متصدر الترتيب.

وشهدت أعداد جماهير النصر المشاركة ارتفاعاً بعدد 448 شخصاً ليصل الإجمالي إلى 34.508 مشتركاً في المبادرة، فيما كان نادي الاتحاد في المركز الثالث كما هو، وارتفع عدد جماهيره المشاركة إلى 30.745 مشاركاً.