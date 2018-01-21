سد ” حلي ” يفتح أبوابه لري مزارع القنفذة

نايف السالم(صدى):

قامت وزارة البيئة والزراعة، اليوم الأحد، بافتتاح بوابات سد ” حلي ” التابع لمحافظة القنفذة بمنطقة مكة؛ وذلك لتصريف 40 مليون متر مكعب من المياه لاستخدامها في ري المزارع والآبار.

ويعتبر سد ” حلي ” هو ثاني أكبر سد بالمملكة ، حيث تبلغ طاقته التخزينية للمياه 254 مليون مـ3، ويبلغ طوله 284 مترًا وارتفاعه 57 مترًا، بينما يبلغ طول مفيض السد 179 مترًا.

ويصل عدد المزارع المستفيدة من السد حوالي حوالي 450 مزرعة، ويمتاز بارتفاع معدلات هطول الأمطار في منابعه وروافده.

ويساعد ” حلي ” في توفير مياه الشرب وري المزارع في محافظة القنفذة وما حولها، بالإضافة إلى إنه يعمل على الحماية من أخطار السيول في محافظة القنفذة والمناطق المحيطة بها.