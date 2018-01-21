بالصور.. مدرسة إشارة الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة ضباط الإشارة التأسيسية

محمد السعران(صدى):

احتفلت مدرسة إشارة الحرس الوطني اليوم الأحد الموافق ١٤٣٩/٥/٤هـ بتخريج دورة ضباط الإشارة التأسيسية بحضور سعادة مساعد قائد سلاح الإشارة اللواء مهندس/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري وحضور قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني المكلف العميد/ فهد بن محمد الشريف بعد ذلك بدء الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الرقيب أول/ فواز بن عتيق العتيق ثم ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم النقيب/ محمد بن عبدالرحمن دغريري، بعد ذلك اعلن ركن التعليم العقيد/ ممدوح بن راشد الزنيدي النتيجة العامة للدورات وجاءت كالتالي:

دورة ضباط الإشارة التأسيسية رقم ١-(٣٨-٣٩)

الأول/ ملازم أول علي بن محمد الجحلان التقدير ممتاز

الثاني/ ملازم أول خالد بن فهد بن طالب التقدير ممتاز

الثالث/ ملازم أول عبدالله بن مفلح الشيباني التقدير ممتاز

دورة ضباط الإشارة التأسيسية رقم ٢-(٣٨-٣٩)

الأول/ نقيب محمد بن عبدالرحمن دغريري التقدير ممتاز

الثاني/ ملازم أول سعود بن ناصر القباني التقدير ممتاز

الثالث/ ملازم ماجد بن سليمان العيد التقدير ممتاز

وفي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية للخريجين مع سعادته.

