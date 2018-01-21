بالصور.. مدرسة إشارة الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة ضباط الإشارة التأسيسية
احتفلت مدرسة إشارة الحرس الوطني اليوم الأحد الموافق ١٤٣٩/٥/٤هـ بتخريج دورة ضباط الإشارة التأسيسية بحضور سعادة مساعد قائد سلاح الإشارة اللواء مهندس/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري وحضور قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني المكلف العميد/ فهد بن محمد الشريف بعد ذلك بدء الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الرقيب أول/ فواز بن عتيق العتيق ثم ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم النقيب/ محمد بن عبدالرحمن دغريري، بعد ذلك اعلن ركن التعليم العقيد/ ممدوح بن راشد الزنيدي النتيجة العامة للدورات وجاءت كالتالي:
دورة ضباط الإشارة التأسيسية رقم ١-(٣٨-٣٩)
الأول/ ملازم أول علي بن محمد الجحلان التقدير ممتاز
الثاني/ ملازم أول خالد بن فهد بن طالب التقدير ممتاز
الثالث/ ملازم أول عبدالله بن مفلح الشيباني التقدير ممتاز
دورة ضباط الإشارة التأسيسية رقم ٢-(٣٨-٣٩)
الأول/ نقيب محمد بن عبدالرحمن دغريري التقدير ممتاز
الثاني/ ملازم أول سعود بن ناصر القباني التقدير ممتاز
الثالث/ ملازم ماجد بن سليمان العيد التقدير ممتاز
وفي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية للخريجين مع سعادته.
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