موافقة مبدئية على عودة الجماهير المصرية للمدرجات
أعلن اليوم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم المصري، أن الجهات الأمنية قد وافقت بشكل مبدئي على عودة الجماهير إلى الملاعب بعد مفاوضات طويلة.
وقال ” أبو ريدة ” : ” أن هذه الموافقة تقتصر فقط على دخول الجماهير إلى ما تبقى من مباريات بطولة كأس مصر، وليس معناها أن يتم السماح للجماهير بالدخول للمباريات المتبقية من مسابقة الدوري ” .
وكان المهندس هاني أبو ريدة، قد عقد اليوم اجتماعًا مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية المصرية؛ لوضع الضوابط التي تُمكن الجمهور؛ للعودة لملاعب كرة القدم مرة أخرى.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3113 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلو يا مصر
يا ام الدنيا كلها
اللهم احفظ فخامة جلالة الرئيس العربي السيسي المعظم
ومصر العروبه وشعب مصر احميهم
من المتشددين التكفيريين يارب العالمين