موافقة مبدئية على عودة الجماهير المصرية للمدرجات

ماجد محمد(صدى):

أعلن اليوم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم المصري، أن الجهات الأمنية قد وافقت بشكل مبدئي على عودة الجماهير إلى الملاعب بعد مفاوضات طويلة.

وقال ” أبو ريدة ” : ” أن هذه الموافقة تقتصر فقط على دخول الجماهير إلى ما تبقى من مباريات بطولة كأس مصر، وليس معناها أن يتم السماح للجماهير بالدخول للمباريات المتبقية من مسابقة الدوري ” .

وكان المهندس هاني أبو ريدة، قد عقد اليوم اجتماعًا مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية المصرية؛ لوضع الضوابط التي تُمكن الجمهور؛ للعودة لملاعب كرة القدم مرة أخرى.