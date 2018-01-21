بالفيديو.. حليمة بولند ” ما بحب المطبخ ولا الطبخ “

نورة الشهري(صدى):

شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند متابعيها وجمهورها مقطع فيديو عبر مواقع التواصل وهي داخل المطبخ تٌجهز الفطار لبناتها.

وظهرت حليمة في الفيديو وهي تسلق البيض قائلة ” انهاردا فانزاتي هعلمكم أكله سهلة وبسيطة جدا جدا ، وهي بيض مفيوح.. كل ما عليكم تاخدون البيض وتحطوه بالمي وبس ” .

وتابعت حليمة ” سوري أنا قاعدة ادغشمر بس أنا أكره المطيخ وأكره أكره أني أطبخ ” .