بالفيديو.. حليمة بولند ” ما بحب المطبخ ولا الطبخ “
شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند متابعيها وجمهورها مقطع فيديو عبر مواقع التواصل وهي داخل المطبخ تٌجهز الفطار لبناتها.
وظهرت حليمة في الفيديو وهي تسلق البيض قائلة ” انهاردا فانزاتي هعلمكم أكله سهلة وبسيطة جدا جدا ، وهي بيض مفيوح.. كل ما عليكم تاخدون البيض وتحطوه بالمي وبس ” .
وتابعت حليمة ” سوري أنا قاعدة ادغشمر بس أنا أكره المطيخ وأكره أكره أني أطبخ ” .
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 751 ] نشر منذ 2 ساعتين
تحبين بس تاكلين
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2229 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيض مفيوح
يازينه لافاح
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23529 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههه