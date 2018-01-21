تراجع أسعار الخضراوات خلال الأسبوع الحالي.. والطماطم تستقر عند ريالين

عادل الحربي (صدى):

شهدت أسعار المنتجات الزراعية الوطنية، تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الحالي مقارنة بالقيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي؛ متأثرة بغزارة الانتاج لمختلف انواع الخضراوات وهبوط معدلات الاستهلاك.

وانخفضت أسعار المنجات الزراعية الوطنية بنسبة تراوحت بين 15% – 70% تقريبًا، حيث احتلت الطماطم قائمة الخضراوات الأكثر تراجعًا خلال تعاملات الأسبوع الحالي لتستقر عند مستوى ريالين مقابل 7 ريالات للصندوق زنة 5 كيلو جرام.

وأوضح خبراء أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة انعكس بصورة أو بأخرى على نسبة الاستهلاك، متوقعين عودة الاستهلاك إلى المستويات الطبيعية خلال الأيام القادمة.