بالصور.. مستشفيات عفيف والجمش تخصص مواقف لمركبات ” أصحاب الهمم “

علي القحطاني (صدى):

استجابت مستشفيات محافظة عفيف والرفايع بالجمش، إلى توجيهات صحة منطقة الرياض، بالاهتمام بتحسين الخدامات الصحية إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقامت المستشفيات بتأهيل مواقف لمركبات أصحاب الهمم، وميزتها بلون مختلف، بالقرب من مداخل العيادات الخارجية، وذلك بهدف تقديم الخدمة المناسبة لهم.

من جانبه، أشار مدير مستشفى عفيف العام، الدكتور عادل متعب بن عميرة، أنه سيتم خلال الفترة القادمة تعميم هذه المبادرة التي أطلق عليها ” مبادرة أصحاب الهمم ” على كل المراكز الصحية بمحافظة عفيف.