بنوك المملكة تنبه عملائها من عمليات الاحتيال عن طريق فيلم كرتون

علي القحطاني(صدى):

حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية العملاء من أي رسالة مجهولة المصدر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حتي لا يقعوا فريسة خدعة يمارسها المحتالون من دول خارجية.

ولخص فيديو توعوي نشرته اللجنة، الخدعة عن طريق مشهد لشخص من دولة أخرى يكتب رسالة عشوائية، وهو يعيش في مكان يسوده الفقر المضجع ويدعي أنه ورث مليارات الدولارات، ويطلب مساعدة من الشخص المرسلة إليه الرسالة.

وفي النهاية وجهت اللجنة تنبيهًا هامًا إلى وجوب إتخاذ الحذر من أي رسالة مجهولة المصدر تطلب من أي مواطن تحويل أو استلام أي مبلغ مالي، لتجنب الوقوع فريسة للاحتيال والخدع .