الخدمة المدنية تبدأ في استقبال 1493 متقدمة على الوظائف التعليمية لمطابقة بياناتهم

فاطمة المالكي(صدى):

​بدأت وزارة الخدمة المدنية صباح اليوم الأحد في استقبال المدعوات لمطابقة بياناتهن من المتقدمات على الوظائف التعليمية (نساء)، والمعلن عنها في العشرين من الشهر الحالي على موقع الوزارة الإلكتروني والبالغ عددها 1493وظيفة تعليمية، وذلك من خلال فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة والذي يستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء القادم، مصطحبين معهن أصل الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات، والحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل والحاصلات على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدمة تحمل مؤهلاً غير تربوياً، والحاصلات على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم تحضّر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولا منها عن رغبتها في التوظيف كما أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.