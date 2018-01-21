” نيوم ” يضع المملكة في قائمة الدول الذكية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت صحيفة ” هيرالد برس ” الأمريكية، أن المملكة دخلت في قائمة الدول الساعية لبناء مدن ذكية على أراضيها، وذلك بعد الإعلان عن مشروع نيوم على سواحل البحر الأحمر.

وقالت شبكة بلومبيرج، إن التعاقد على مشروعات إقامة المدن الذكية وصل إلى مستويات ضخمة خلال العام الماضي، بعد توقيع 35 اتفاقاً بين شركات تقنية عملاثة ودول كثيرة على مستوى العالم.

يذكر أن تكلفة مشروع نيوم تصل إلى 500 مليار دولار، وسيتم دعمه بالكامل بالسيارات ذاتية القيادة وطائرات بدون طيار ” درون ” ، وكذلك الاعتماد وسائل الطاقة المتجددة والنظيفة في عملية تشغيل المدينة وأجهزتها المختلفة.