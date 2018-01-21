البرلمان العراقي يفشل في تحديد موعد الانتخابات التشريعية

بغداد(صدى):

تسببت مشكلة النازحين في العراق، في فشل البرلمان العراقي، في الوصول إلى موعد محدد؛ لاجراء الانتخابات التشريعية.

ورفض عدد من المشرعون السنة والأكراد إجراء الانتخابات، إلا بعد السماح لمئات الاف النازحين بالعودة لديارهم للإدلاء بصوتهم.

وفي السياق ذاته أعرب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، عن أمله في أن يتم الوصول إلى قرار نهائي بشأن انتخابات البرلمان، والتصويت على موعد الانتخابات خلال اليوم، أو غدًا الاثنين.

وكشفت مصادر برلمانية، عن وجود اتصالات مكثفة بين القوى السنية والشيعية في البرلمان للتوصل إلى اتفاق مشترك نهائي.