فهد العقيل رئيسا تنفيذيا لشركة نجم لخدمات التأمين

نايف العضياني(صدى):

أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين عن تعيين الأستاذ/ فهد بن إبراهيم العقيل في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، اعتبارا من الأول من شهر يناير 2018.

وفي هذه المناسبة، رحّب رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف بالأستاذ العقيل بقوله: «نيابة عن مجلس ادارة الشركة ومنسوبيها جميعهم ارحب بانضمام العقيل إلى عائلة (نجم) . وإني على ثقة أنه سيشكل قيمة مضافة إلى الشركة بفضل خبرته الواسعة في مجال الأعمال ” .

وعقب الإعلان عن تعيينه في منصبه الجديد، قال فهد بن إبراهيم العقيل: ” يشرفني تعييني كرئيس تنفيذي جديد لـ ” نجم ” ، وهي الشركة التي حققت العديد من الإنجازات التي حققتها في قطاع التأمين السعودي خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بما تمتلكه من مقومات التميز التي تستند عليها في إدارة ‏أعمالها وكسب ثقة عملائها ” . مضيفاً: إن استراتيجية الشركة الجديدة وتوجهاتها المستقبلية سترسم خارطة الطريق لنمو للارتقاء بالخدمات المقدمة وتوسيع نطاق العمل وسنستكمل مع فريق العمل مسيرة الشركة وفق رؤية واضحة وهدافه نحو مستقبل زاهر خلال السنوات المقبلة ” .

كما نوه العقيل بـ “رؤية المملكة 2030 ” التي أكدت على بناء اقتصاد قوي ومستقر مع تنويع مصادر الدخل. وتوقع العقيل أن يكون لقطاع التأمين فرصة مميزة في تلك الرؤية، مؤكداً على أهمية الدور الحكومي في تفعيل برامج التأمين التي اعتمدها مجلس الوزراء مثل التأمين على المركبات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المنشودة.

تجدر الإشارة إلى أن العقيل يمتلك خبرات عريقة في قطاع المال والأعمال تمتد على مدى 19 عاماً، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات والمصارف السعودية الرائدة.. وهو ايضا حاصل علي العديد من الشهادات المهنية من كندا, سويسرا وجامعة ستانفورد،الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن شركة نجم لخدمات التأمين تقدم منذ العام 2007، خدمات احترافية ومبتكرة لشركات تأمين المركبات والأفراد الذين تعرضوا لحوادث سير، وتضم خدماتها الحضور إلى موقع الحادث ومباشرته واتخاذ الإجراءات ذات الصلة، كما تتخصص في إعداد وتقديم الوثائق المتعلقة بالحوادث.