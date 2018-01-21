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بالفيديو.. رجل يضرب زوجته لحماية عشيقته

بالفيديو.. رجل يضرب زوجته لحماية عشيقته
بكين(صدى):

أقدم رجل صيني على الاعتداء على زوجته وضربها ليمنعها من الفتك بعشيقته التي ضبطتها معه، بعدما فشلت كل محاولاته لتخليصها من يدها.

وظهر الرجل في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل وهو يمسك بعشيقته ليحميها من اعتداء زوجته عليها ، وعندما لم يتمكن من ابعاد زوجته عنها قام بضربها لحماية عشيقته منها.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2318 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله على نعمة الأسلام …
اللهم سترك وعفوك

[ عدد التعليقات: 868 ] نشر منذ 25 دقيقة

خبله تنزل مستواها لواحد مثل كذا والله لأ تفل بوجهم واطلع

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