بالفيديو.. رجل يضرب زوجته لحماية عشيقته
أقدم رجل صيني على الاعتداء على زوجته وضربها ليمنعها من الفتك بعشيقته التي ضبطتها معه، بعدما فشلت كل محاولاته لتخليصها من يدها.
وظهر الرجل في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل وهو يمسك بعشيقته ليحميها من اعتداء زوجته عليها ، وعندما لم يتمكن من ابعاد زوجته عنها قام بضربها لحماية عشيقته منها.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3113 ] نشر منذ 3 ساعات
كل شيي يغفر
بين الزوجين
إلا الخيانة الزوجية لا تغتفر
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك
كان زمان[ عدد التعليقات: 2318 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على نعمة الأسلام …
اللهم سترك وعفوك
💄أم محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6462 ] نشر منذ 2 ساعتين
شين وقوي عين
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6917 ] نشر منذ 2 ساعتين
امحق زوج☺😁
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23529 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25831 ] نشر منذ 38 دقيقة
بيض الله وجهه😉😉😉
بنت النور[ عدد التعليقات: 868 ] نشر منذ 25 دقيقة
خبله تنزل مستواها لواحد مثل كذا والله لأ تفل بوجهم واطلع