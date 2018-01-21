المسند: لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية حتى 5 أيام قادمة
أكد استاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، أنه لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة حتى 5 أيام قادمة.
وأوضح ” المسند ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن المرتفع الجوي H بتربع الآن فوق أجواء المملكة، على أن تستمر هذه الحالة لبضعة أيام، لافتًا إلى أن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة.
كما أشار إلى أن مناطق ” الشرقية والغربية والجنوب الغربي ورفحاء “، والمناطق المطلة على الخليج العربي تشهد حالة من العوالق الترابية الآن.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8056 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله قادر على كل شيء
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25832 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله المستعان
علينا مراجعة ومحاسبة أنفسنا🤔